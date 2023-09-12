فيراتي يصل قطر ويخضع للكشف الطبي مع العربي

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي

وصل الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إلى قطر تمهيدا للاتضمام إلى فريق العربي خلال هذا الصيف.

وكان سان جيرمان قد جدد عقد فيراتي حتى عام 2026.

فيراتي وصل إلى قطر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

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وقال فيراتي لقناتي beIN sports والكاس لدى وصوله قطر: "سعيد جدا.. ومتشوق لاكتشاف أجواء الدوري القطري".

ويخضع ماركو للكشف الطبي مع العربي القطري صباح الثلاثاء قبل توقيع العقود.

ستكلف الصفقة نحو 30 مليون دولار حسب التقارير.

يذكر أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، فقد تنافس على ضمه كل من الهلال وأهلي جدة، لكنه اختار الانتقال إلى قطر.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

ماركو فيراتي العربي القطري باريس سان جيرمان
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