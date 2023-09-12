المصري: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى لا تشكل أي مخاوف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

شدد رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري على أن مواجهة الأهلي في الجولة الأولى لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لفريق.

وأقيمت اليوم قرعة الدوري المصري وأسفرت عن مواجهة المصري ضد الأهلي في الجولة الأولى.

وقال عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا جهاز فني على أعلى مستوى وقمنا ببعض التدعيمات التي لا بأس بها والحمد لله الفريق مستقر فنيا وماليا وإداريا".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 سبتمبر - مصر ضد تونس.. وتصفيات أمم أوروبا 9 أهداف في غياب رونالدو.. البرتغال تسحق لوكسمبورج وتقترب من حسم التأهل إلى يورو 2024 النني ضمن 25 لاعبا في قائمة أرسنال بدوري أبطال أوروبا ملف قرعة الدوري المصري - جدول المباريات والجوائز المستحدثة واللوائح والمكافآت المالية

وتابع "حتى الآن الملعب المرشح للعب عليه هو برج العرب والأمر يتعلق بموافقة الجهات الأمنية".

وأضاف "إذا لم نقابل الأهلي في المباراة الأولى سنقابله في أي مباراة أخرى على مدار الموسم وذلك الأمر لا يشكل أي مخاوف أو قلق بالنسبة لنا ونحن مستعدين لكل شيء".

وأتم "نطالب رابطة الأندية بدعم الأندية الشعبية والجماهيرية وأن يكون هناك عدل في توزيع الموارد".

وسيلعب المصري مع بيراميدز في الجولة الخامسة، فيما سيلعب ضد الزمالك في الجولة التاسعة.

وسيكون دربي القنال في الجولة الـ11 بين المصري والإسماعيلي، فيما سيختتم النسور الدوري بملاقاة الاتحاد السكندري.

وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري

الجولة الثانية: المصري ضد فاركو

الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري

الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري

الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي

الجولة السابعة: إنبي ضد المصري

الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر

الجولة التاسعة: المصري ضد الزمالك

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصري

الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي

الجولة الـ12: الجونة ضد المصري

الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة

الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الـ15: المصري ضد سموحة

لجولة الـ16: نادي زد ضد المصري

الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري

المصري الأهلي الدوري المصري رجب عبد القادر
نرشح لكم
على أنغام سيد درويش.. الأهلي يعلن ضم أنتوني موديست ملف قرعة الدوري المصري - جدول المباريات والجوائز المستحدثة واللوائح والمكافآت المالية عامر حسين: سأسهر في الإسكندرية على مواعيد الدوري.. وهذه عقوبة عدم المشاركة في كأس الرابطة لائحة عقوبات الدوري.. خصومات على الانسحاب وإلقاء الكرات لإهدار الوقت في الجول كلاسيك - التاريخ يعيد نفسه.. بلدية المحلة يواجه آخر خصم افتتاحي له في الدوري المصري غرامة الانسحاب أكبر من جائزة البطل.. لائحة بطولة كأس الرابطة المصرية إيقاف المخالف لآخر الموسم وحرمان النادي من جماهيره" عقوبات المشجعين من لائحة الدوري العشري لـ في الجول: لا يوجد فريق سهل.. وخسارة الزمالك أمام سيراميكا ليست المقياس
أخر الأخبار
إيرادات لقاء المغرب وبوركينا تذهب لضحايا الزلزال 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيراتي يصل قطر ويخضع للكشف الطبي مع العربي 39 دقيقة | ميركاتو
المصري: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى لا تشكل أي مخاوف 43 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 سبتمبر - مصر ضد تونس.. وتصفيات أمم أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
9 أهداف في غياب رونالدو.. البرتغال تسحق لوكسمبورج وتقترب من حسم التأهل إلى يورو 2024 11 ساعة | الكرة الأوروبية
على أنغام سيد درويش.. الأهلي يعلن ضم أنتوني موديست 11 ساعة | الكرة المصرية
النني ضمن 25 لاعبا في قائمة أرسنال بدوري أبطال أوروبا 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
ملف قرعة الدوري المصري - جدول المباريات والجوائز المستحدثة واللوائح والمكافآت المالية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر