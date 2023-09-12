المصري: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى لا تشكل أي مخاوف

شدد رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري على أن مواجهة الأهلي في الجولة الأولى لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لفريق.

وأقيمت اليوم قرعة الدوري المصري وأسفرت عن مواجهة المصري ضد الأهلي في الجولة الأولى.

وقال عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا جهاز فني على أعلى مستوى وقمنا ببعض التدعيمات التي لا بأس بها والحمد لله الفريق مستقر فنيا وماليا وإداريا".

وتابع "حتى الآن الملعب المرشح للعب عليه هو برج العرب والأمر يتعلق بموافقة الجهات الأمنية".

وأضاف "إذا لم نقابل الأهلي في المباراة الأولى سنقابله في أي مباراة أخرى على مدار الموسم وذلك الأمر لا يشكل أي مخاوف أو قلق بالنسبة لنا ونحن مستعدين لكل شيء".

وأتم "نطالب رابطة الأندية بدعم الأندية الشعبية والجماهيرية وأن يكون هناك عدل في توزيع الموارد".

وسيلعب المصري مع بيراميدز في الجولة الخامسة، فيما سيلعب ضد الزمالك في الجولة التاسعة.

وسيكون دربي القنال في الجولة الـ11 بين المصري والإسماعيلي، فيما سيختتم النسور الدوري بملاقاة الاتحاد السكندري.

وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري

الجولة الثانية: المصري ضد فاركو

الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري

الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري

الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي

الجولة السابعة: إنبي ضد المصري

الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر

الجولة التاسعة: المصري ضد الزمالك

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصري

الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي

الجولة الـ12: الجونة ضد المصري

الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة

الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الـ15: المصري ضد سموحة

لجولة الـ16: نادي زد ضد المصري

الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري