ملف قرعة الدوري المصري - جدول المباريات والجوائز المستحدثة واللوائح والمكافآت المالية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، وأسفرت عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.

المسابقة شهدت عدة تعديلات على اللوائح والأنظمة والقواعد والمكافآت والجوائز، ويقدم لكم FilGoal.com ملف كامل لكل ما جرى بخصوص الموسم الجديد.

جدول المباريات

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