ملف قرعة الدوري المصري - جدول المباريات والجوائز المستحدثة واللوائح والمكافآت المالية

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، وأسفرت عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.

المسابقة شهدت عدة تعديلات على اللوائح والأنظمة والقواعد والمكافآت والجوائز، ويقدم لكم FilGoal.com ملف كامل لكل ما جرى بخصوص الموسم الجديد.

جدول المباريات

الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان

إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر

جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة

جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك

جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك

جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي

جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام

اللائحة ومستجدات الموسم

رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري

رابطة الأندية: تقدمنا بطلب رسمي لإعادة الحضور الجماهيري للدوري بشكل كامل

موعد بداية ونهاية الدوري.. جائزة للبطل وعوائد مالية وجودة بث أعلى وتقنية VAR جديدة

قفاز ذهبي وأفضل هدف وجائزة للحكام.. الكشف عن الجوائز المستحدثة في الدوري المصري 2023-2024

لائحة عقوبات الدوري.. خصومات على الانسحاب وإلقاء الكرات لإهدار الوقت

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ردود الأفعال

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في الجول كلاسيك - التاريخ يعيد نفسه.. بلدية المحلة يواجه آخر خصم افتتاحي له في الدوري المصري