عامر حسين: سأسهر في الإسكندرية على مواعيد الدوري.. وهذه عقوبة عدم المشاركة في كأس الرابطة

تحدث عامر حسين مدير إدارة المسابقات وعضو رابطة الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة عن جوائز الدوري وكيفية تحضير جدول المباريات.

وقال حسين في تصريحاته لقناة الأهلي: "بداية من الموسم الحالي عقوبات الدوري وكأس الرابطة ستصبح مرتبطة ببعضها البعض، وكذلك الإنذارات والإيقاف".

وأضاف "عقوبة الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة تُخصم من المليون جنيه مكافأة كل فريق عن المشاركة بالدوري".

وأوضح "جائزة بطل الدوري 5 ملايين جنيه، وبقية المشاركين يحصلون على مليون جنيه في نهاية الموسم لكل فريق".

وتابع "الأهلي والزمالك وفيوتشر وزد والبنك الأهلي سيلعبون على استاد القاهرة. كان هناك سيراميكا كليوباترا أيضا ولكن الاستشاري الأجنبي في استاد القاهرة أخبرنا أن الملعب يحتمل 5 فرق فقط، وتم استبعاده لأنه آخر المتقدمين".

وأكمل "مواعيد مباريات الدوري؟ سأعود إلى الإسكندرية وأسهر لـ 3 أو 4 أيام حتى أرى موقف الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية. لا يمكنني تحديد موعد مباراة الأهلي والمصري الآن لأن هناك العديد من المباريات تقام في الإسكندرية".

واختتم "اتفقت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة على ترتيب موعد مباراة منتخب مصر الأخيرة في توقف أكتوبر بحيث تبتعد قدر الإمكان عن آخر أيام الأجندة، حتى لا يحدث تضارب آخر بين مواعيد المنتخب ومشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي".

وأجرت رابطة الأندية قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد 2023-2024، حيث يلعب الأهلي حامل اللقب مع المصري، ويلعب الزمالك في ضيافة بيراميدز بالجولة الأولى.