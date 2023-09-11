لائحة عقوبات الدوري.. خصومات على الانسحاب وإلقاء الكرات لإهدار الوقت

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

أندية الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن لائحة العقوبات الخاصة بالمباريات في الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024.

وإليكم بعض لائحة العقوبات والغرامات الخاصة بالمباريات:

إطفاء الإضاءة قبل 15 دقيقة على الأقل عقب صافرة النهاية في المباريات التي تقام بدون جمهور. خصم 20 ألف جنيه.

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إطفاء الإضاءة قبل 30 دقيقة على الأقل عقب صافرة النهاية في المباريات التي تقام بحضور الجمهور. خصم 20 ألف جنيه.

التحريض على سحب الفريق أو الإنسحاب من المباراة. خصم 100 ألف جنيه.

الإنسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب مرة أخرى. خصم 100 ألف جنيه.

عدم إقامة المؤتمر لعدم جاهزية القاعة بناء على تقرير مراقب المباراة. خصم 20 ألف جنيه.

عدم حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي. خصم 20 ألف جنيه.

قذف الكرات في الملعب بهدف تعطيل اللعب وإفساد الهجمات. خصم 50 ألف جنيه.

إخفاء الكرات من الملعب بغرض إضاعة الوقت. خصم 50 ألف جنيه.

عدم تواجد سياراتي الإسعاف حتى موعد بدء المباراة يعطي الحكم الفريق المضيف مهلة مدتها 20 دقيقة وإذا تم انقضاء المهلة ولم تصل سياراتي الإسعاف. يعتبر الفريق المضيف مهزوما 2-صفر إذا ثبت عدم إبلاغ الإسعاف.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
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