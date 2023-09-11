في الجول كلاسيك - التاريخ يعيد نفسه.. بلدية المحلة يواجه آخر خصم افتتاحي له في الدوري المصري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 22:43

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة المقاولون

أجرت رابطة الأندية المصرية قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بلدية المحلة العائد إلى الدوري الممتاز بعد طول غياب، مع المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وترجع مشاركة بلدية المحلة الأخيرة في الدوري الممتاز إلى موسم 2007-2008، الذي انتهى بهبوطه وغيابه لـ 15 عاما عن الأضواء.

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في هذا الموسم، لعب بلدية المحلة ضد المقاولون العرب في الجولة الأولى أيضا.

وانتهت المباراة بفوز بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وستجد أسماء تتذكرها جيدا بين المسجلين، إن تابعت تلك الفترة.

سجل لبلدية المحلة هاني العجيزي ووليد أنور وسعيد مراد.

بينما سجل للمقاولون العرب رمضان رجب وبوبا منسواه.

هذا الانتصار الافتتاحي كان واحدا من 5 انتصارات فقط حققها بلدية المحلة في ذلك الموسم، وحصد 25 نقطة ليهبط بالمركز الخامس عشر في نهايته، رفقة الألومنيوم وأسمنت السويس.

ولم يعُد أحد من هذا الثلاثي إلى الدوري حتى عاد البلدية.

الدوري المصري بلدية المحلة المقاولون العرب
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