غرامة الانسحاب أكبر من جائزة البطل.. لائحة بطولة كأس الرابطة المصرية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 22:39

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن لائحة بطولة كأس الرابطة لموسم 2023-2024.

وتقام بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد خلال فترة توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفاز فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، ثم سيراميكا كليوباترا في النسخة الثانية.

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جوائز كأس الرابطة المصرية لموسم 2023-2024

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه.

كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

.كل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

العقوبات

يتم خصم مليون جنيه من أي نادي يعتذر عن عدم الاشتراك في كأس الرابطة المصرية قبل إجراء قرعة البطولة.

وفي حالة الانسحاب بعد إجراء القرعة يتم خصم 2 مليون جنيه من النادي.

رابطة الأندية كأس الرابطة المصرية
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