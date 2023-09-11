كرة طائرة - حسم بطاقة المونديال وخطوة للأولمبياد.. مصر تهزم الكاميرون وتتأهل لنهائي إفريقيا

تأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة 2017 وبعد غياب آخر نسختين.

وحسم الفراعنة تأهلهم إلى النهائي بعد التغلب على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام الجزائر في المباراة النهائية غدا الثلاثاء، وتغلبت الجزائر على مصر في دور المجموعات بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكان منتخب الكاميرون هو صاحب وصافة آخر نسختين بعد خسارتهما أمام تونس.

وتوج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا آخر مرة في 2015 بعد التغلب على تونس في النهائي وقتها، ورصيد الفراعنة 8 ألقاب بفارق ثلاثة ألقاب عن تونس المتصدر.

وتقدم منتخب مصر في أول شوطين قبل أن تعود الكاميرون بتفوق كبير في الشوط الثالث.

وشهدت إثارة كبرى في الشوط الرابع بعد التعادل 25-25 حتى حسم الفراعنة المباراة بنتيجة 29-27.

وبذلك يكون حسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 بغض النظر عن نتيجة النهائية.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من أمم إفريقيا إلى نهائي كأس العالم، وبذلك يتنافس منتخبا الكاميرون وليبيا على البطاقة الثالثة.

وحتى الآن حسمت منتخبات إيطاليا "حامل اللقب" واليابان وإيران وقطر والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وأمريكا وكندا تأهلهم إلى كأس العالم بالإضافة إلى مصر والجزائر.

وعقب نهاية البطولات القارية سيتم تحديد 16 منتخبا من الـ 32 المشاركين، وبعد ذلك سيتم إعلان تأهل أول 15 منتخبا لم يحسم تأهله بالإضافة للدولة المضيفة وذلك في أغسطس 2024.

ويزيد منتخب مصر من حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس خاصة مع خروج تونس من ربع نهائي أمم إفريقيا.

موقف الأولمبياد

يخوض 12 منتخبا منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ولم يحسم أي منتخب مقعده سوى فرنسا المستضيف.

بينما سيتم حسم 6 مقاعد جديدة بعد إقامة التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر.

وتم تقسيم 24 منتخبا بينهم مصر وتونس من إفريقيا إلى ثلاث مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو.

بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسة المتبقية بناء على التصنيف وكوتة كل قارة في التواجد.

وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتأهل إلى أولمبياد باريس.

الطريقة الأولى:

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا.

تقام منافسات المجموعة الثانية في طوكيو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر.

وتُلعب التصفيات بنظام المجموعة من دور واحد ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى باريس 2024.

وحال حصد منتخب مصر أحد المركزين الأول والثاني سيتأهل مباشرة إلى باريس.

الطريقة الثانية:

حال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.

ووفقا للتصنيف العالمي الحالي يتفوق منتخب تونس على باقي منتخبات القارة، إذ يتواجد نسور قرطاج في المركز 18.

بينما تقدم منتخب مصر إلى المركز 21 حتى الآن وقبل نهاية بطولة أمم إفريقيا الحالية.

ولدى الفراعنة فرصة كبيرة للتقدم في التصنيف العالمي حال تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين ببطولة أمم إفريقيا.

ويدخل منتخب الكاميرون المنافسة في المركز 25 عالميا والثالث إفريقيا، ولكنه خسر أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويمتلك منتخبا مصر وتونس فرصة لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لباريس حتى وإن لم يحسم بطاقة التأهل وذلك من أجل التصنيف العالمي.

وفي منتصف يونيو 2024 سيتم الفصل باختيار أفضل منتخب إفريقي في التصنيف العالمي لتمثيل القارة في أولمبياد باريس.