العشري لـ في الجول: لا يوجد فريق سهل.. وخسارة الزمالك أمام سيراميكا ليست المقياس

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المباريات كلها صعبة. لا يوجد فريق سهل بالدوري".

وأضاف "أركز على استغلال ضربات البداية تحديدا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأوضح "خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 3-0 في مباراة ودية ليست مقياسا".

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في الدوري بعد القرعة:

الجولة الأولى

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة

الاتحاد السكندري × الجونة

الجولة الرابعة

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

الجولة السادسة

سموحة × الاتحاد السكندري

الجولة السابعة

الاتحاد السكندري × نادي زد

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندري

الجولة التاسعة

الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة العاشرة

الاتحاد السكندري × فاركو

الجولة الحادية عشر

الداخلية × الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش

الجولة الثالثة عشر

بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشر

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر

إنبي × الاتحاد السكندري

الجولة السادسة عشر

الاتحاد السكندري × فيوتشر

الجولة السابعة عشر

المصري × الاتحاد السكندري