أحمد سامي لـ في الجول: صعوبة قرعة سموحة تكمن في المجهول

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 21:46

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - سموحة

أبدى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اعتقاده بصعوبة قرعة الدوري بالنسبة للفريق، الذي سيلاقي الجونة ثم بلدية المحلة.

وأجرت رابطة الأندية المصرية قرعة الموسم الجديد 2023-2024 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سامي لـ FilGoal.com: "افتتاحية الدوري مجهولة بالنسبة لنا. الصعوبة تكمن في أننا سنواجه الجونة الصاعد حديثا ولا نعلم إمكانياته وطرق لعبه".

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وأوضح "الأمر ذاته ينطبق على بلدية المحلة، والأكيد أنه لا توجد مباريات سهلة في المسابقة".

وتابع "نسعى للاستفادة من ضربة البداية أمام الجونة خاصة أن المباراة على ملعبنا".

وأنهى سموحة الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

وأعلنت رابطة الأندية عن جوائز جديدة للدوري المصري، وعدة تعديلات على البث وتقنية الفيديو.

كما تأتي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة.

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