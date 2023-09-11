الاستعداد الأخير.. الأهلي يهزم طلائع الجيش وشوبير يتصدى لركلة جزاء

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 21:30

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

تغلب الأهلي على طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدف الأهلي الوحيد مروان عطية من ركلة جزاء.

وأهدر المغربي رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة ركلة جزاء في المباراة.

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فيما شارك مصطفى شوبير الحارس الثاني للأهلي في الدقيقة 60، ونجح في التصدي لركلة جزاء من أحمد الشيخ في الدقيقة الأخيرة.

وأنهى الأهلي معسكر الإعداد في النمسا قبل هذه المباراة، استعدادا لبدء منافسات الموسم بخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف في السعودية.

ثم يلعب الأحمر ضد سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم 24 سبتمبر، على أن يقام الإياب أحد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر أجريت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد، وأسفرت عن مواجهة المصري في الجولة الأولى.

فيما تحددت القمة أمام الزمالك في الجولة العاشرة.

الأهلي طلائع الجيش مصطفى شوبير مروان عطية
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