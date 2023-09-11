عودة ناجحة.. منتخب مصر الأولمبي يهزم روسيا في ختام المعسكر

قلب منتخب مصر الأولمبي تأخره أمام روسيا بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الختامية لمعسكر سبتمبر.

وجاء تشكيل مصر كالآتي

المرمى: علي يحيى

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

الهجوم: علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

تحصل منتخب روسيا على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 5 بسبب لمسة يد ضد محمد طارق، فحولها سيرجي بيانيف إلى الهدف الأول في الدقيقة 7 على يسار الحارس علي يحيى.

وتوالت محاولات الفراعنة للعودة، حيث سدد محمود صابر في الدقيقة 16 ليتصدى الحارس فلاديسلاف توروب.

وسدد حاتم سكر كرة هي الأخطر ولكنها اصطدمت بالقائم في الدقيقة 20، فيما حاول صابر مجددا ولكن مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 39 سدد محمود جهاد من خارج المنطقة ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

فيما كاد منتخب روسيا يسجل الثاني بتسديدة قوية من ياروسلاف ميخايلوف في الدقيقة 41 ولكن تصدى لها الحارس المصري.

تعديلات العودة

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي 7 تبديلات بنزول العربي بدر ومصطفى سعد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سمير وعمر فايد وأحمد فوزي وأحمد نادر حواش بدلا من محمد شحاتة وعلي زعزع وحاتم سكر ومحمد مغربي ومحمد طارق ومحمود جهاد وعبد الرحمن عاطف.

وفي الدقيقة 66 حل مصطفى أشرف بدلا من محمود صابر في ثامن التبديلات.

وأتى هدف التعادل بتسديدة رائعة من أحمد فوزي خارج منطقة الجزاء، ارتطمت باللاعب كيريل كرافتسوف وسكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 69.

واكتملت العودة المصرية في الدقيقة 73 برأسية العربي بدر بعد عرضية من مصطفى سعد من ركلة حرة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع روسيا بهدف لمثله في الودية الأولى، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.