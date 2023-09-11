هاني سعيد: بوبو يحتاج لعملية جراحية.. وهذا موقفنا من مواجهة الزمالك في افتتاح الدوري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 21:24

كتب : أحمد الخولي

محمد رضا بوبو

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن إصابة محمد رضا "بوبو" لاعب الفريق خلال معسكر منتخب مصر.

محمد رضا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال هاني سعيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد رضا "بوبو" تعرض لإصابة في مران منتخب مصر وقد يخضع لعملية الفتاق في الأيام المقبلة".

وأضاف "بسبب كثرة الحديث عن صفقات بيراميدز القوية فقدنا لاعبين بسبب الإصابة وهما محمد حمدي وبوبو".

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وواصل "بداية الدوري ضد الزمالك ستكون قوية لأننا سنلعب ضد فريق كبير وهذا الأمر يمنحنا دفعة ولكن في النهاية نحن لنا هدف واللعب ضد أي فريق في البداية لن يمثل أي فارق بالنسبة لنا".

كما أعلن نادي بيراميدز خروج محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق من معسكر منتخب مصر بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل واللاعب يغيب لمدة 10 أيام.

وأسفرت قرعة الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024 عن مواجهة بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس وديا غدا الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي.

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