قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك

يخوض الإسماعيلي مجموعة من الصدامات المبكرة في الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن بداية الإسماعيلي لمبارياته في المسابقة أمام زد الصاعد حديثا.

وسيلعب الإسماعيلي مع الأهلي في الجولة الثالثة، بينما يواجه الزمالك في الجولة الـ 13.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: زد × الإسماعيلي

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الاتحاد

الجولة الثالثة: الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الرابعة: الإسماعيلي × فاركو

الجولة الخامسة: الداخلية × الإسماعيلي

الجولة السادسة: الإسماعيلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة: بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة: إنبي × الإسماعيلي

الجولة العاشرة: الإسماعيلي × فيوتشر

الجولة الـ 11: المصري × الإسماعيلي

الجولة الـ 12: الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

الجولة الـ 13: الإسماعيلي × الزمالك

الجولة الـ 14: الجونة × الإسماعيلي

الجولة الـ 15: الإسماعيلي × بلدية المحلة

الجولة الـ 16: المقاولون العرب × الإسماعيلي

الجولة الـ 17: الإسماعيلي × سموحة