قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

يفتتح بيراميدز مسيرته في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة نارية أمام الزمالك.

وأعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن بداية بيراميدز لمبارياته في المسابقة أمام الزمالك.

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وسيلعب بيراميدز مع الأهلي في الجولة الـ 14، بينما يواجه طلائع الجيش في الختام.

وجاء جدول مباريات بيراميدز في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز × الزمالك

الجولة الثانية: البنك الأهلي × بيراميدز

الجولة الثالثة: بيراميدز × إنبي

الجولة الرابعة: فيوتشر × بيراميدز

الجولة الخامسة: بيراميدز × المصري

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا × بيراميدز

الجولة السابعة: بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الجونة × بيراميدز

الجولة التاسعة: بيراميدز × بلدية المحلة

الجولة العاشرة: المقاولون العرب × بيراميدز

الجولة الـ 11: بيراميدز × سموحة

الجولة الـ 12: زد × بيراميدز

الجولة الـ 13: بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الـ 14: الأهلي × بيراميدز

الجولة الـ 15: بيراميدز × فاركو

الجولة الـ 16: الداخلية × بيراميدز

الجولة الـ 17: بيراميدز × طلائع الجيش

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