قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك

يفتتح بيراميدز مسيرته في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة نارية أمام الزمالك.

وأعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن بداية بيراميدز لمبارياته في المسابقة أمام الزمالك.

وسيلعب بيراميدز مع الأهلي في الجولة الـ 14، بينما يواجه طلائع الجيش في الختام.

وجاء جدول مباريات بيراميدز في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز × الزمالك

الجولة الثانية: البنك الأهلي × بيراميدز

الجولة الثالثة: بيراميدز × إنبي

الجولة الرابعة: فيوتشر × بيراميدز

الجولة الخامسة: بيراميدز × المصري

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا × بيراميدز

الجولة السابعة: بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الجونة × بيراميدز

الجولة التاسعة: بيراميدز × بلدية المحلة

الجولة العاشرة: المقاولون العرب × بيراميدز

الجولة الـ 11: بيراميدز × سموحة

الجولة الـ 12: زد × بيراميدز

الجولة الـ 13: بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الـ 14: الأهلي × بيراميدز

الجولة الـ 15: بيراميدز × فاركو

الجولة الـ 16: الداخلية × بيراميدز

الجولة الـ 17: بيراميدز × طلائع الجيش