قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أسفرت مراسم قرعة الدوري المصري عن بداية حملة دفاع الأهلي عن لقبه بمواجهة فريق المصري.

وتم سحب قرعة الدوري المصري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري وفقا لما أعلنته رابطة الأندية.

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بينما تختتم مسابقة الدوري يوم 30 يوليو.

وجاءت قرعة مباريات الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: المصري

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا (خارج ملعبه)

الجولة الثالثة: الإسماعيلي

الجولة الرابعة: الجونة (خارج ملعبه)

الجولة الخامسة: بلدية المحلة

الجولة السادسة: المقاولون العرب (خارج ملعبه)

الجولة السابعة: سموحة

الجولة الثامنة: زد (خارج ملعبه)

الجولة التاسعة: الاتحاد

الجولة العاشرة: الزمالك (خارج ملعبه)

الجولة الحادية عشر: فاركو (خارج ملعبه)

الجولة الثانية عشر: الداخلية

الجولة الثالثة عشر: طلائع الجيش (خارج ملعبه)

الجولة الرابعة عشر: بيراميدز

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي (خارج ملعبه)

الجولة السادسة عشر: إنبي

الجولة السابعة عشر: فيوتشر (خارج ملعبه)

وذلك على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 43 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم المقبل بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

كما يواجه الأهلي فريق سان جورج الإثيوبي يوم 24 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة في مسابقة الدوري بين المواجهتين القاريتين.

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