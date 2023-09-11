قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

يستهل فريق الزمالك مشواره في مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 بمواجهة نارية أمام بيراميدز.

وتم سحب قرعة الدوري المصري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ولم تعلن لجنة المسابقات المصرية عن مواعيد مباريات الدوري حتى الآن.

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ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري وفقا لما أعلنته رابطة الأندية.

بينما تختتم مسابقة الدوري يوم 30 يوليو.

وجاءت قرعة مباريات الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: بيراميدز (خارج ملعبه)

الجولة الثانية: المقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي (خارج ملعبه)

الجولة الرابعة: سموحة

الجولة الخامسة: إنبي (خارج ملعبه)

الجولة السادسة: زد

الجولة السابعة: فيوتشر (خارج ملعبه)

الجولة الثامنة: الاتحاد

الجولة التاسعة: المصري (خارج ملعبه)

الجولة العاشرة: الأهلي

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا (خارج ملعبه)

الجولة الثانية عشر: فاركو

الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي (خارج ملعبه)

الجولة الرابعة عشر: الداخلية

الجولة الخامسة عشر: الجونة (خارج ملعبه)

الجولة السادسة عشر: طلائع الجيش (خارج ملعبه)

الجولة السابعة عشر: بلدية المحلة

وذلك على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ مشوار القلعة البيضاء في مسابقة الدوري هذا الموسم عقب منافسة ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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