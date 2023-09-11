قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

سيكون النادي المصري على موعد مع بداية نارية لبطولة الدوري المصري ضد الأهلي.

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن بداية المصري لمبارياته في المسابقة أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان قفاز ذهبي وأفضل هدف وجائزة للحكام.. الكشف عن الجوائز المستحدثة في الدوري المصري 2023-2024 لائحة الدوري المصري - إلزام الفرق بتسليم التشكيل قبل ساعة وربع من المباريات.. وقيمة العقوبات قرعة الدوري المصري.. بيراميدز ضد الزمالك والأهلي ضد المصري في الجولة الأولى

وسيلعب المصري مع بيراميدز في الجولة الخامسة، فيما سيلعب ضد الزمالك في الجولة التاسعة.

وسيكون دربي القنال في الجولة الـ11 بين المصري والإسماعيلي، فيما سيختتم النسور الدوري بملاقاة الاتحاد السكندري.

وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري

الجولة الثانية: المصري ضد فاركو

الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري

الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري

الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي

الجولة السابعة: إنبي ضد المصري

الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر

الجولة التاسعة: المصري ضد الزمالك

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصري

الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي

الجولة الـ12: الجونة ضد المصري

الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة

الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الـ15: المصري ضد سموحة

الجولة الـ16: نادي زد ضد المصري

الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري

الدوري المصري المصري قرعة الدوري جدول مباريات المصري
نرشح لكم
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان قفاز ذهبي وأفضل هدف وجائزة للحكام.. الكشف عن الجوائز المستحدثة في الدوري المصري 2023-2024
أخر الأخبار
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة 19 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام 22 دقيقة | الكرة المصرية
إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان 39 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر