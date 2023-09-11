قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي

سيكون النادي المصري على موعد مع بداية نارية لبطولة الدوري المصري ضد الأهلي.

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن بداية المصري لمبارياته في المسابقة أمام الأهلي.

وسيلعب المصري مع بيراميدز في الجولة الخامسة، فيما سيلعب ضد الزمالك في الجولة التاسعة.

وسيكون دربي القنال في الجولة الـ11 بين المصري والإسماعيلي، فيما سيختتم النسور الدوري بملاقاة الاتحاد السكندري.

وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري

الجولة الثانية: المصري ضد فاركو

الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري

الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري

الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي

الجولة السابعة: إنبي ضد المصري

الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر

الجولة التاسعة: المصري ضد الزمالك

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصري

الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي

الجولة الـ12: الجونة ضد المصري

الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة

الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الـ15: المصري ضد سموحة

الجولة الـ16: نادي زد ضد المصري

الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري