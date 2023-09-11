قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أسفرت قرعة الدوري المصري عن مواجهة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المسابقة.

وتم سحب القرعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.

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ويقدم لكم FilGoal.com ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في الدوري بعد القرعة:

الجولة الأولى

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة

الاتحاد السكندري × الجونة

الجولة الرابعة

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

الجولة السادسة

سموحة × الاتحاد السكندري

الجولة السابعة

الاتحاد السكندري × نادي زد

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندري

الجولة التاسعة

الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة العاشرة

الاتحاد السكندري × فاركو

الجولة الحادية عشر

الداخلية × الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش

الجولة الثالثة عشر

بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشر

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر

إنبي × الاتحاد السكندري

الجولة السادسة عشر

الاتحاد السكندري × فيوتشر

الجولة السابعة عشر

المصري × الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري الدوري المصري
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