إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الثاني في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويفتتح الأهلي حامل لقب النسخة الماضية مشواره في الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي.

بينما الزمالك تنطلق مبارياته بمواجهة فريق بيراميدز.

لمعرفة كافة مباريات الجولة الأولى من هنا.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري وفقا لما أعلنته رابطة الأندية.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن مواعيد مباريات مسابقة الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إقامة مباريات الموسم الحالي من الدوري بحضور 10 آلاف مشجع وعن التقدم بطلب رسمي لحضور نصف سعة الملاعب في الدور الأول.

وتستهدف رابطة الأندية حضور السعة الكاملة للجماهير في الدور الثاني.