الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان

تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري 2023 - 2024.

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري المصري يوم 30 يوليو وفقا لما أعلن عنه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

الأهلي × المصري

بيراميدز × الزمالك

زد × الإسماعيلي

الداخلية × إنبي

طلائع الجيش × البنك الأهلي

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب × بلدية المحلة

فاركو × فيوتشر

سموحة × الجونة

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.

ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.