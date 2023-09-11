قفاز ذهبي وأفضل هدف وجائزة للحكام.. الكشف عن الجوائز المستحدثة في الدوري المصري 2023-2024

أعلنت رابطة الأندية عن الجوائز المستحدثة للدوري المصري في الموسم الجديد 2023-2024.

وجاءت الجوائز كالتالي:

-جائزة NIle هداف الدوري

-جائزة Nile القفاز الذهبي لأفضل حارس

-جائزة Nile أفضل صانع ألعاب

-جائزة Nile أفضل لاعب في الدوري

-جائزة Nile أفضل مدرب

-جائزة Nile أفضل لاعب شاب (تحت 23 سنة)

-جائزة أفضل هدف في الدوري

- جائزة أفضل حكم في الدوري

وسيتم التصويت على بعض الجوائز بواسطة اللاعبين والمدربين والصحفيين والجمهور بالإضافة إلى اللجنة الفنية المختصة.

أما جائزة أفضل حكم سيتم اختيارها بتصويت الحكام.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد بداية الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024 وكذلك موعد نهاية المسابقة.

وخلال حفل سحب مراسم قرعة الدوري للموسم الجديد كشف أحمد دياب عن العديد من الأمور الخاصة بالدوري.

وقال دياب: "الدوري المصري لموسم 2023-2024 سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي يوم 30 يوليو وسنحاول الانتظام بشكل أكبر".

وأضاف "من أهم أدوار رابطة الأندية هي زيادة مداخيل الأندية المصرية بعدما أبرمنا أعلى عقود في تاريخ الدوري للأندية مقابل عوائد البث".

وواصل "وضعنا جائزة مالية لبطل الدوري وقيمة يحصل عليها كل ناد مقابل مشاركته في المسابقة".

وأكمل "البث التليفزيوني لمباريات الدوري المصري تحسن في الموسمين الماضيين عن قبل ذلك، وفي الموسم المقبل سيكون البث أفضل".

وشدد "لا أريد أن نفقد الأمل في عودة الجمهور بشكل كامل في أسرع وقت".

وأوضح "وصلنا لتحديث جديد من تقنية الفيديو لا يتم استخدامه إلا في عدد قليل من الدوريات وسيتم الاعتماد عليه في الدوري المصري الموسم المقبل".

وأفصح "موقع رابطة الأندية الرسمي سيتم إطلاقه قريبا وسيتوفر عليه كل المعلومات الخاصة بالأندية والمباريات والمسابقة".

واستمر في تصريحاته "درع الدوري الجديد سيصل مصر خلال أيام قليلة وسيتم تسليمه لبطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "من أهم إنجازات رابطة الأندية وصول الدوري المصري للتصنيف رقم 13 في العالم، وهذه ليست النهاية وليس أفضل ما نريد تحقيقه ولكننا سنواصل العمل لتطوير كل شيء بشكل أفضل".