موعد بداية ونهاية الدوري.. جائزة للبطل وعوائد مالية وجودة بث أعلى وتقنية VAR جديدة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد بداية الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024 وكذلك موعد نهاية المسابقة.

وخلال حفل سحب مراسم قرعة الدوري للموسم الجديد كشف أحمد دياب عن العديد من الأمور الخاصة بالدوري.

وقال دياب: "الدوري المصري لموسم 2023-2024 سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي يوم 30 يوليو وسنحاول الانتظام بشكل أكبر".

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية: تقدمنا بطلب رسمي لإعادة الحضور الجماهيري للدوري بشكل كامل لائحة الدوري المصري - إلزام الفرق بتسليم التشكيل قبل ساعة وربع من المباريات.. وقيمة العقوبات ثلاثية ودية.. الزمالك يخسر أمام سيراميكا كليوباترا

وأضاف "من أهم أدوار رابطة الأندية هي زيادة مداخيل الأندية المصرية بعدما أبرمنا أعلى عقود في تاريخ الدوري للأندية مقابل عوائد البث".

وواصل "وضعنا جائزة مالية لبطل الدوري وقيمة يحصل عليها كل ناد مقابل مشاركته في المسابقة".

وأكمل "البث التليفزيوني لمباريات الدوري المصري تحسن في الموسمين الماضيين عن قبل ذلك، وفي الموسم المقبل سيكون البث أفضل".

وشدد "لا أريد أن نفقد الأمل في عودة الجمهور بشكل كامل في أسرع وقت".

وأوضح "وصلنا لتحديث جديد من تقنية الفيديو لا يتم استخدامه إلا في عدد قليل من الدوريات وسيتم الاعتماد عليه في الدوري المصري الموسم المقبل".

وأفصح "موقع رابطة الأندية الرسمي سيتم إطلاقه قريبا وسيتوفر عليه كل المعلومات الخاصة بالأندية والمباريات والمسابقة".

واستمر في تصريحاته "درع الدوري الجديد سيصل مصر خلال أيام قليلة وسيتم تسليمه لبطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "من أهم إنجازات رابطة الأندية وصول الدوري المصري للتصنيف رقم 13 في العالم، وهذه ليست النهاية وليس أفضل ما نريد تحقيقه ولكننا سنواصل العمل لتطوير كل شيء بشكل أفضل".

الدوري المصري رابطة الأندية
نرشح لكم
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان
أخر الأخبار
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر 25 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة 28 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام 30 دقيقة | الكرة المصرية
إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر