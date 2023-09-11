رابطة الأندية: تقدمنا بطلب رسمي لإعادة الحضور الجماهيري للدوري بشكل كامل

تسعى رابطة الأندية المصرية لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مسابقة الدوري بداية من الدور الثاني.

وكان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصر على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية خلال مراسم قرعة الدوري المصري: "كان هدفنا منذ اليوم الأول هو إعادة الجماهير إلى المدرجات، ولدينا تصور للعودة بالسعة الكاملة في الدور الثاني".

وأضاف دياب "كان الحضور الجماهيري قبل موسمين مقتصر على 50 فرد فقط ونجحنا في زيادة العدد إلى 3 آلاف وهو رقم قليل ولكن لم نفقد الأمل في عودة الجماهير".

وكشف رئيس رابطة الأندية "تقدمنا بطلب رسمي للحصول على الموافقة بحضور نصف سعة الملاعب في الدور الأول من الدوري".

وتابع "ونسعى أن يكون الحضور بالسعة الكاملة في الدور الثاني من المسابقة".

واختتم أحمد دياب تصريحاته "لدينا موافقة حالية بحضور 10 آلاف مشجع لكل مباراة وننتظر الرد النهائي بشأن عدد الجماهير قبل 72 ساعة من انطلاق المسابقة".

وكان أحمد دياب قد كشف عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 18 سبتمبر الجاري على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 30 يوليو المقبل.