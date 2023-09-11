رابطة الأندية: تقدمنا بطلب رسمي لإعادة الحضور الجماهيري للدوري بشكل كامل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك والأهلي

تسعى رابطة الأندية المصرية لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مسابقة الدوري بداية من الدور الثاني.

وكان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصر على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية خلال مراسم قرعة الدوري المصري: "كان هدفنا منذ اليوم الأول هو إعادة الجماهير إلى المدرجات، ولدينا تصور للعودة بالسعة الكاملة في الدور الثاني".

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري العد التنازلي.. رابطة الأندية تكشف موعد انطلاق الدوري رابطة الأندية تعلن إقامة قرعة الدوري يوم الاثنين الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية

وأضاف دياب "كان الحضور الجماهيري قبل موسمين مقتصر على 50 فرد فقط ونجحنا في زيادة العدد إلى 3 آلاف وهو رقم قليل ولكن لم نفقد الأمل في عودة الجماهير".

وكشف رئيس رابطة الأندية "تقدمنا بطلب رسمي للحصول على الموافقة بحضور نصف سعة الملاعب في الدور الأول من الدوري".

وتابع "ونسعى أن يكون الحضور بالسعة الكاملة في الدور الثاني من المسابقة".

واختتم أحمد دياب تصريحاته "لدينا موافقة حالية بحضور 10 آلاف مشجع لكل مباراة وننتظر الرد النهائي بشأن عدد الجماهير قبل 72 ساعة من انطلاق المسابقة".

وكان أحمد دياب قد كشف عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 18 سبتمبر الجاري على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 30 يوليو المقبل.

الدوري المصري رابطة الأندية حضور الجماهير أحمد دياب
نرشح لكم
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان
أخر الأخبار
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة 19 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام 22 دقيقة | الكرة المصرية
إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان 40 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر