ثلاثية ودية.. الزمالك يخسر أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك - طلائع الجيش

خسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وكريم عبد الحق وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وإبراهيما نداي ومصطفي شلبي وسيف الدين الجزيري .

جاءت بداية الشوط سريعة من الفريقين وكثف الزمالك محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة الخامسة تمكن محمد توني من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعديل النتيجة، وكاد عمر جابر أن يحرز هدف التعادل 33 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 40 سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا اصطدمت بالعارضة، وتصدى حارس الزمالك لفرصة من رشيد أحمد مهاجم سيراميكا الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 44، قبل أن يحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني.

وبدأ الزمالك الشوط بتشكيل يضم كل من عبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ومصطفى شكري وسيد عبد الله " نيمار " وناصر منسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا".

وكاد شيكابالا أن يحرز الهدف الأول للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة في ظل تراجع المنافس للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 87 أحرز جون ايبوكا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا من متابعة تسديدة ارتدت من حارس مرمى الزمالك، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثلاثية دون رد.

وخاض محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة تتسبب في استمرار غيابه حتى الآن.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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