انتهت كرة طائرة - مصر (3) - (1) الكاميرون.. الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة ضد بوروندي

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزائر، كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2025.

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29-27 مصر إلى النهاااااائي

25-25 التعادل

25-24 للكاميرون إثارة النقاط الأخيرة

22-22 التعادل

22-19 الكاميرون تتقدم

18-17 تقدم الفراعنة

6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الرابع

20-25 الكاميرون تحسم الشوط

23-20 الكاميرون تتقدم

21-20 تقليص الفارق مجددا

21-18 تقدم الكاميرون

18-17 منتخب مصر يقلص الفارق

15-10 الفارق يتسع لصالح الكاميرون

9-6 تقدم الكاميرون مستمر

4-7 تقدم الكاميرون

الشوط الثالث

25-23 تقدم جديد للفراعنة بنتيجة 2-0 في الأشواط

18-18

13-13 لا يزال التعادل مسيطر

6-6 التعادل مستمر

3-3

الشوط الثاني

25-13 تفوق مصري تام يحسم الشوط

15-9 تقدم مصر مستمر

9-4 تقدم للفراعنة

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة منتخب مصر أمم إفريقيا
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