لائحة الدوري المصري - إلزام الفرق بتسليم التشكيل قبل ساعة وربع من المباريات.. وقيمة العقوبات

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 19:26

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة بطولة الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024.

وتقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد بعد قليل وتقام في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنص اللائحة وفقا للمادة رقم 27 في بروتوكول ما قبل المباريات على إلزام كل نادي بتسليم تشكيل فريقه قبل المباراة بساعة وربع.

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري

وفي حالة التأخير في تسليم تشكيل الفريق يتم تغريم النادي 20 ألف جنيه وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالدوري.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتم إطلاق اسم "دوري نايل" على بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل بعد حصول شركة النيل للاستثمار العقاري على حقوق رعاية المسابقة.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان
أخر الأخبار
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة 19 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام 22 دقيقة | الكرة المصرية
إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان 40 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر