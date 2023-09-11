لائحة الدوري المصري - إلزام الفرق بتسليم التشكيل قبل ساعة وربع من المباريات.. وقيمة العقوبات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة بطولة الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024.

وتقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد بعد قليل وتقام في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنص اللائحة وفقا للمادة رقم 27 في بروتوكول ما قبل المباريات على إلزام كل نادي بتسليم تشكيل فريقه قبل المباراة بساعة وربع.

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وفي حالة التأخير في تسليم تشكيل الفريق يتم تغريم النادي 20 ألف جنيه وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالدوري.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتم إطلاق اسم "دوري نايل" على بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل بعد حصول شركة النيل للاستثمار العقاري على حقوق رعاية المسابقة.