انتهت - مصر الأولمبي (2)-(1) روسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد روسيا في ختام معسكر التوقف الدولي.

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أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عدة تبديلات على تشكيل فريقه لمواجهة روسيا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد روسيا في المباراة التي تجمعهما في استاد السويس.

ويحرس المرمى علي يحيى بدلا من باشا محمد الذي لعب المباراة الأولى ضد روسيا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويقود محمود صابر لاعب بيراميدز خط وسط المنتخب الأولمبي.

وجاء تشكيل مصر كالآتي

المرمى: علي يحيى

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

الهجوم: علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي

وسجل هدف منتخب مصر في المباراة السابقة بلال مظهر.

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ق 87 تبديل تاسع لمصر.. خالد عوض بدلا من أحمد عاطف قطة

ق 73 جوووووول الثاني لمصر.. ركلة حرة لمنتخب مصر في منتصف ملعب روسيا جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها العربي بدر برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

ق 69 جووووووول تسديدة على الطاير من أحمد فوزي لاعب مصر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت باللاعب كيريل كرافتسوف وسكنت أسفل يسار المرمى.

ق 66 مصطفى أشرف بدلا من محمود صابر.. تبديل ثامن

ق 50 ركلة حرة لروسيا في منتصف ملعب مصر جهة اليسار نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها دانييل دينيسوف برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس علي الجابري

ق 48 تسديدة قوية من ياروسلاف جلاديشيف لاعب روسيا من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس علي الجابري بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 46 نزول العربي بدر ومصطفى سعد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سمير وعمر فايد وأحمد فوزي وأحمد نادر حواش بدلا من محمد شحاتة وعلي زعزع وحاتم سكر ومحمد مغربي ومحمد طارق ومحمود جهاد وعبد الرحمن عاطف

استراحة

ق 41 تسديدة قوية من ياروسلاف ميخايلوف لاعب منتخب روسيا امسك بها الحارس علي الجابري من يسار مرماه.

ق 39 تسديدة قوية من محمود جهاد لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 25 تسديدة من محمود صابر لاعب منتخب مصر من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 20 تسديدة من حاتم سكر ولكن تصطدم بالقائم

ق 19 صابر يسدد مرة أخرى من ركلة حرة ولكن في الحائط البشري

ق 16 محمود صابر يسدد ولكن الحارس فلاديسلاف توروب يتصدى

ق 7 الهدف الأول لمنتخب روسيا من ركلة جزاء سجلها سيرجي بيانيف على يسار الحارس علي يحيى

ق 5 ركلة جزاء لروسيا بسبب لمسة يد من محمد طارق داخل المنطقة

بداية المباراة