تقرير: أبويل القبرصي يضم محمود صابر على سبيل الإعارة

أتم نادي أبويل القبرصي اتفاقه لضم محمود صابر لاعب بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وظهر محمود صابر بمستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وساهم في تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكشف موقع KerKida القبرصي وفقا لمصادرها الخاصة عن توصل أبويل لاتفاق نهائي مع بيراميدز لضم محمود صابر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبشكل عام لعب مع بيراميدز 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وكان محمود صابر البالغ من العمر 22 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2020 قادما من نادي النجوم.

وشارك محمود صابر في ودية أولى للمنتخب الأولمبي في شهر سبتمبر الجاري أمام منتخب روسيا للمحليين وصنع هدف تقدم الفراعنة والذي سجله بلال مظهر.

وكان أبويل القبرصي قد ودع منافسات دوري المؤتمر الأوروبي في الأدوار التمهيدية.

وانطلقت منافسات الدوري القبرصي واستهل أبويل مشواره بانتصار ليحقق ثلاث نقاط أولى.

وأنهى أبويل الموسم الماضي من الدوري القبرصي في الوصافة برصيد 71 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أريس ليماسول حامل اللقب.