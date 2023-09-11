رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 18:04
كتب : أحمد الخولي
سيزيد عدد الحضور الجماهيري لمباريات الدوري المصري بواقع 4 آلاف مشجع في الموسم المقبل.
وقال ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة أمنية بتواجد 10 ألاف مشجع في كل مباراة من الدوري المصري للموسم المقبل".
وأضاف "ستقسم التذاكر بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق، وذلك بعدما كان العدد 3 آلاف لكل مشجع في الموسم المنقضي".
وتنطلق قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2023/2024 بعد قليل، على أن يبدأ الموسم الكروي يوم 18 سبتمبر الجاري.
كان الدوري المصري يقام بحضور 2500 مشجع لكل فريق في الموسم قبل الماضي، قبل أن يزيد العدد إلى 3 ألاف مشجع لكل فريق بالموسم الماضي.
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