رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري

سيزيد عدد الحضور الجماهيري لمباريات الدوري المصري بواقع 4 آلاف مشجع في الموسم المقبل.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة أمنية بتواجد 10 ألاف مشجع في كل مباراة من الدوري المصري للموسم المقبل".

وأضاف "ستقسم التذاكر بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق، وذلك بعدما كان العدد 3 آلاف لكل مشجع في الموسم المنقضي".

وتنطلق قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2023/2024 بعد قليل، على أن يبدأ الموسم الكروي يوم 18 سبتمبر الجاري.

كان الدوري المصري يقام بحضور 2500 مشجع لكل فريق في الموسم قبل الماضي، قبل أن يزيد العدد إلى 3 ألاف مشجع لكل فريق بالموسم الماضي.