قرعة الدوري المصري.. بيراميدز ضد الزمالك والأهلي ضد المصري في الجولة الأولى
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 17:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.
ويتم سحب القرعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.
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نهاية مراسم القرعة
سموحة ضد الجونة
فاركو ضد فيوتشر
طلائع الجيش ضد البنك الأهلي
الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا
المقاولون العرب ضد بلدية المحلة
نادي زد ضد الإسماعيلي
الداخلية ضد إنبي
الأهلي ضد المصري في الجولة الأولى من الدوري
بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى
أحمد دياب: ننتظر الموافقة على حضور الجمهور بنصف سعة الملاعب في الدور الأول من الدوري، وبالسعة الكاملة في الدور الثاني
أحمد دياب: الدوري ينطلق 18 سبتمبر وينتهي في 30 يوليو 2024
انطلاق مراسم القرعة
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