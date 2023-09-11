قرعة الدوري المصري.. بيراميدز ضد الزمالك والأهلي ضد المصري في الجولة الأولى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024.

ويتم سحب القرعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري.

*************

نهاية مراسم القرعة

سموحة ضد الجونة

فاركو ضد فيوتشر

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة

نادي زد ضد الإسماعيلي

الداخلية ضد إنبي

الأهلي ضد المصري في الجولة الأولى من الدوري

بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى

أحمد دياب: ننتظر الموافقة على حضور الجمهور بنصف سعة الملاعب في الدور الأول من الدوري، وبالسعة الكاملة في الدور الثاني

أحمد دياب: الدوري ينطلق 18 سبتمبر وينتهي في 30 يوليو 2024

انطلاق مراسم القرعة

قرعة الدوري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان
أخر الأخبار
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات الزمالك.. 5 مواجهات نارية بين الجولتين السادسة والعاشرة 19 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات المصري.. البداية نارية ضد الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري – جدول مباريات الاتحاد - البداية مع سيراميكا وقمة جماهيرية في الختام 22 دقيقة | الكرة المصرية
إعلان ترتيب جولة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. مباراتان ناريتان 39 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر