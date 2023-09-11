كرة يد - الزمالك يعلن عبر في الجول عدم المشاركة في أبطال إفريقيا.. وموقف الدوري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 17:23

كتب : إبراهيم رمضان

تتويج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

أعلن حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد قرار فريقه بعدم المشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتستضيف الكونغو برازفيل النسخة 44 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر انطلاقها يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكشف عبد الباري عبر FilGoal.com: "استقر الزمالك على عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب الظروف المالية الحالية في النادي".

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وأوضح "تكمن أهمية البطولة في التأهل من خلالها إلى السوبر الإفريقي، والزمالك متأهل بالفعل كونه بطل كأس الكؤوس في النسخة الأخيرة".

وحقق الزمالك لقب كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت في مصر على صالة النادي الأهلي.

وتابع عبد الباري "كان هناك تعاون وتفاهم في جلسة اليوم مع الاتحاد المصري لكرة اليد تقديرا للموقف الحالي للنادي".

وأوضح "يأتي ذلك بعد استلامهم دفعة جديدة بـ 2 مليون جنيه أخرى من المستحقات المتأخرة".

واختتم عبد الباري تصريحاته "غدا الثلاثاء نستلم 5 كارنيهات جديدة للاعبين وقمنا بتحديدهم من قبل وسيخوضون مواجهة الغد في الترسانة بصورة طبيعية في الدوري".

وتشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا غياب الأندية التونسية عن المشاركة وأبرزهم الترجي حامل لقب النسخة الماضية.

وكان الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية ريد ستار الإيفواري ونزيكو الكاميروني وبتروسبورت الكونغولي وأدجيدجيا البنيني.

وبذلك يصبح الأهلي ممثل مصر الوحيد في البطولة المقرر انطلاقها في 26 من شهر سبتمبر الجاري.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

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