الاتفاق السعودي يدعم صفوفه بحارس ومدافع ولاعب وسط ومهاجم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الاثنين ضم 5 لاعبين جدد.

وبدأ الاتفاق بالإعلان عن ضم الحارس أمين بخاري والمدافع راضي العتيبي.

بخاري انضم لكتينة ستيفن جيرارد قادما من النصر، فيما انضم راضي العتيبي قادما من الحزم.

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وشارك الثنائي في تدريبات الاتفاق لأول مرة يوم الأحد.

كما أعلن الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط فارس الغافلي قادما من فريق الخليج.

ثم المهاجم الشاب أحمد عشي قادما من فريق الأمجاد وصانع الألعاب محمد القاضي قادما من نادي الرياض.

ويعتبر الاتفاق الذي يقوده جيرارد أكثر الأندية السعودية البعيدة عن صندوق الاستثمار، صرفا في سوق الانتقالات الحالي.

ونجح الاتفاق في ضم كل من جوردان هندرسون قائد ليفربول وجورجينو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان وليفربول السابق والتركي بيرات أوزديمير لتدعيم خط الوسط.

بينما في الدفاع نجح الاتفاق في ضم الأسكتلندي جاك هندري لاعب كلوب بروج البلجيكي.

بينما في الهجوم دعم الاتفاق بكل من موسى ديمبيلي لاعب ليون والإنجليزي ديمراي جراي جناح إيفرتون.

وبالإضافة للتعاقدات الستة مع لاعبين أجانب، يمتلك الاتفاق الثنائي، باولو فيكتور حارس المرمى والمدافع مارسيل تيسيراند لاعب فناربهتشة السابق.

ويستعد الاتفاق لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

الاتفاق السعودي
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