النصر للتعدين يعلن عبر في الجول ضم حارس الزمالك

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 16:16

كتب : رضا السنباطي

السيد عطية - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

كشف نادي النصر للتعدين عن ثلاث تعاقدات جديدة، بينهم حارس الزمالك الشاب، استعدادا لدوري المحترفين.

وقال حسين عبد المنعم مدرب النصر للتعدين في تصريحات لـFilGoal.com: "النصر للتعدين تعاقد السيد عطية حارس الزمالك الشاب بعقد لمدة 3 سنوات رسميا".

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وأضاف "كما تم التعاقد مع محمود نعيم لاعب أسوان، وأحمد صبحي لاعب بايونيرز".

السيد عطية تواجد رفقة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ موسمين، وتوج مع القلعة البيضاء بلقب الدوري لموسم 2021/2022، لكنه لم يلعب إلا مباراة واحدة مع الفريق الأول كانت بكأس الرابطة المصرية.

صاحب الـ21 عاما سيكون له فرصة المشاركة أخيرا هذه المرة، ولكن بدوري القسم الثاني.

ويشارك النصر للتعدين ضمن المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني للموسم المقبل.

دوري القسم الثاني دوري المحترفين النصر للتعدين السيد عطية الزمالك
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