يد - دايوميديس اليوناني يضم صانع ألعاب منتخب الشباب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد ناشئين

أعلن نادي دايوميديس اليوناني عن تعاقده مع عمر ناصر صانع ألعاب منتخب مصر للشباب.

وينتقل لاعب الطيران البالغ من العمر 20 عاما إلى الفريق اليوناني بعقد انتقال حر لمدة موسم.

وشارك عمر مع منتخب مصر للشباب في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في اليونان وألمانيا.

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وأفاد النادي اليوناني في بيان: "إدارة ديوميديس تعلن بكل سرور عن ضم مع الدولي المصري عمر ناصر".

وأضاف البيان "لفت عمر انتباه الجهاز الفني قبل أن ينضم إلى الذئاب حيث من المتوقع أن يلعب دورا مهما لتحقيق أهداف الفريق".

وقال عمر في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد بانضمامي إلى ديوميديس، فأنا أعرف بعض الأشياء التي تحدث هنا، وتعرفت على زملائي في الفريق جيدا".

وأضاف "أحظى بدعم كبير من مدربي وزملائي وجميع الأشخاص في الفريق".

وتابع "انضممت إلى الفريق من أجل المنافسة على الدوري والتأهل للبطولات الأووربية".

وانهى الفريق بطولة الدوري اليوناني الموسم الماضي في المركز الرابع.

ويشارك ديوميديس في بطولة كأس أوروبا لكرة اليد هذا الموسم، ويبدأ مشواره يوم 16 سبتمبر الجاري.

يد عمر ناصر
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