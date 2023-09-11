الطبيب المعالج يكشف موعد عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - كريم فؤاد - أكرم توفيق

كشف كريستيان فينك الجراح النمساوي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق ووكريم فؤاد لاعبا الأهلي.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال فينك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا اعتقد أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي بسبب حماسه الزائد ولكنه فقط غير محظوظ وأتمنى أن يعود سريعا للملاعب".

وتابع "ما أعرفه هو أن أكرم توفيق قد بدأ التدريبات بالفعل وأرى أن تأهيله يجب أن يأتي بالتدرج ويحصل على دقائق تزداد كل فترة ولكن عودته ليست بعيدة".

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وأضاف "كريم فؤاد ليس بعيدا أيضا عن العودة للمشاركة مع الفريق وأدى بشكل جيد خلال الاختبار الطبي ولكنه بحاجة إلى بعد التقويات".

وأتم "أنصح الجهاز الطبي في الأهلي بمراقبة اللاعبين المصابين عن قرب وأن يعودوا بالتدريج للأهلي وهم يتعاملون بشكل احترافي في ذلك الأمر".

وأتم الأهلي معسكره في النمسا استعدادا للموسم الجديد بمشاركة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية على لقب كأس السوبر الإفريقي.

كريم فؤاد أكرم توفيق الأهلي
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