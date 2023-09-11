ليكيب: إقالة لوران بلان من تدريب ليون

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:58

كتب : FilGoal

لورانت بلان - ليون

ذكرت جريدة ليكيب أن لوران بلان مدرب ليون أقيل من منصبه كمدرب للفريق منذ يوم الجمعة.

كان بلان تحت التهديد حيث يحتل ليون المركز الأخير في الدوري بعد خسارته 3 من أول 4 مباريات في الموسم.

وأفاد التقرير أن بلان علم بإقالته يوم الجمعة الماضي. ومن المتوقع أن يشرف جيريمي بريشيه مدرب فريق الشباب تدريبات الفريق الأول.

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بينما توقع التقرير أن يتم تعيين جان فرانسوا فولييز كمدرب مؤقت.

يذكر أن بلان يتولى تدريب ليون منذ أكتوبر الماضي.

ربطت بعض التقارير أسماء مثل جراهام بوتر وجولين لوبيتيجي وأولفييه جلاسنر لخلافة بلان.

بينما أوضحت ليكيب أن جينارو جاتوزو مدرب ميلان ونابولي السابق هو أبرز المرشحين لتولي المسؤولية خلفا للفرنسي.

لوران بلان (57 عامًا) بدأ مسيرته التدريبية مع نادي بوردو عام 2007 قبل أن يُعين مدربًا للمنتخب الفرنسي في عام 2010.

وقاد بلان الديوك في كأس أمم أوروبا 2012 قبل أن يتم إقصاء فرنسا في ربع النهائي من إسبانيا بطل المسابقة لاحقا.

وفي صيف 2013، عُين لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس باريس سان جيرمان، وتوج بطلاً لفرنسا في موسمه الأول، وفاز مرتين بجائزة أفضل أفضل مدرب عامي 2015 و2016.

وقاد بلان سان جيرمان في 173 مباراة، وحقق معهم 126 فوزا وتوج بـ11 لقبا قبل أن يرحل 2017.

وخاض بلان تجربة تدريبية أخيرة مع نادي الريان القطري بين عامي 2020 و2022.

يذكر أن لوران بلان لعب لفرق مونبيليه ومارسيليا وإنتر ونابولي قبل أن يختتم مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2003.

لوران بلان ليون
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