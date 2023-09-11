البنك الأهلي يتعاقد مع إبراهيم حسن
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري.
إبراهيم حسن
النادي : البنك الأهلي
وأشار البنك الأهلي إلى أن إبراهيم حسن قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم.
وكان FilGoal.com قد علم أن كلا الناديان يرغبان في إبرام صفقة تبادلية بذهاب إبراهيم حسن للبنك الأهلي مقابل انتقال أحمد ياسين للاتحاد السكندري.
إبراهيم حسن البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي وانضم منه لصفوف الزمالك ثم بيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري.
ومع الاتحاد لعب 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.
ويواصل البنك الأهلي تدعيم صفوفه إذ ضم كل من: أيمن أشرف ومعاذ الحناوي ومحمد جريندو وأحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي أكا وحسن شاهين.
وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.
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