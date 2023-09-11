فيرمينو: أستهدف العودة لصفوف منتخب البرازيل عبر بوابة الدوري السعودي

يستهدف البرازيلي روبرتو فيرمينو العودة لصفوف منتخب البرازيل عبر بوابة الدوري السعودي.

فيرمينو انتقل إلى أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وقال فيرمينو في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "الدوري السعودي تنافسي وقوي، ويضم العديد من نجوم العالم".

وأضاف "في أهلي جدة نُريد إنهاء الموسم كأبطال لبطولة الدوري السعودي".

وتابع "جماهير أهلي جدة رائعة، وهدفي إسعادهم وكتابة تاريخ مع النادي".

وأتم "استهدف أيضا العودة مرة أخرى لتمثيل منتخب البرازيل".

وتألق فيرمينو في صفوف أهلي جدة في بداية الموسم، إذ سجل 3 أهداف في أول 5 جولات.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال والتعاون أصحاب الصدارة.