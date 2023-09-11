زيكو: زد خطفني من المصري في اللحظات الأخيرة.. وكنت أتمنى مقابلة محمد صلاح

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد عن تلقيه العديد من العروض في الدوري المصري قبل الانتقال لفريقه الحالي.

مصطفى زيكو النادي : نادي زد نادي زد

وانتقل زيكو من حرس الحدود إلى زد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال زيكو عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلت على العديد من العروض في الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية وكنت قريبا جدا من المصري ولكن زد أتم الصفقة في اللحظات الأخيرة".

وتابع "كنت أعرف أنني سأنضم يوما ما لمنتخب مصر ولكن لم أتوقع أن يأتي ذلك بعد مباراتين فقط في الدوري الممتاز وكنت أتمنى مقابل محمد صلاح ولكن للأسف كان قد ذهب للكويت مباشرة وأنا لم أتواجد في القائمة الثانية".

وأضاف "الأهلي هو أصعب فريق يمكنك أن تلعب كرة قدم ضده لأن لاعبيه لا يتركونك تحتفظ بالكرة أبدا وعندما تأخذ الكرة كأنك أخذت أحد أبنائه".

وانضم زيكو للمعسكر الأول لمنتخب مصر خلال الموسم الماضي ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ويعد زيكو أكثر لاعب حصدا لجائزة رجل المباراة في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 7 جوائز.

وخاض زيكو الموسم الماضي أول مواسمه في الدوري المصري وشارك في 32 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3.

وإجمالا خاض الجناح الأيسر البالغ 26 عاما 34 مباراة الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر.