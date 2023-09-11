زيكو: زد خطفني من المصري في اللحظات الأخيرة.. وكنت أتمنى مقابلة محمد صلاح

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد عن تلقيه العديد من العروض في الدوري المصري قبل الانتقال لفريقه الحالي.

مصطفى زيكو

النادي : نادي زد

نادي زد

وانتقل زيكو من حرس الحدود إلى زد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال زيكو عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلت على العديد من العروض في الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية وكنت قريبا جدا من المصري ولكن زد أتم الصفقة في اللحظات الأخيرة".

أخبار متعلقة:
الرياضية: النصر يطالب بحكام أجانب لكل مبارياته بالدورى السعودي هذا الموسم وفاة ناشئ فاركو بعد صراع مع المرض مالكو يوفنتوس: لا نية لبيع النادي بعد تأهل موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية.. فأل حسن على مصر غاب منذ نسخة 2010

وتابع "كنت أعرف أنني سأنضم يوما ما لمنتخب مصر ولكن لم أتوقع أن يأتي ذلك بعد مباراتين فقط في الدوري الممتاز وكنت أتمنى مقابل محمد صلاح ولكن للأسف كان قد ذهب للكويت مباشرة وأنا لم أتواجد في القائمة الثانية".

وأضاف "الأهلي هو أصعب فريق يمكنك أن تلعب كرة قدم ضده لأن لاعبيه لا يتركونك تحتفظ بالكرة أبدا وعندما تأخذ الكرة كأنك أخذت أحد أبنائه".

وانضم زيكو للمعسكر الأول لمنتخب مصر خلال الموسم الماضي ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ويعد زيكو أكثر لاعب حصدا لجائزة رجل المباراة في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 7 جوائز.

وخاض زيكو الموسم الماضي أول مواسمه في الدوري المصري وشارك في 32 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3.

وإجمالا خاض الجناح الأيسر البالغ 26 عاما 34 مباراة الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر.

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد منتخب مصر محمد صلاح
نرشح لكم
أحمد علي يعلن اعتزاله: فضلت احترامي لنفسي.. والمدربون يفكرون في أمور غريبة سموحة يعلن انتقال صديق أوجولا لـ سيراميكا كليوباترا.. وفي الجول يكشف بنود التعاقد أول امرأة مرشحة لرئاسة الزمالك: شركة أجنبية للفرع الجديد والاستاد.. ولماذا لا نخرج محمد صلاح آخر؟ انتخابات الزمالك - هشام نصر: العتال صديقي.. ولو تخلى الأبيض عن كرة اليد ماذا سيحدث للمنتخب؟ انتخابات الزمالك - العتال يوضح موقفه من قائمة فاروق جعفر.. والمساهمة في أزمة قيد اليد خبر في الجول - الكشف عن موعد عودة عبد الله جمعة إلى تدريبات الزمالك على رأسهم صلاح.. 20 لاعبا في مران منتخب مصر قبل مواجهة تونس خبر في الجول - الكشف عن موعد وصول موديست لتوقيع العقود مع الأهلي
أخر الأخبار
زيكو: زد خطفني من المصري في اللحظات الأخيرة.. وكنت أتمنى مقابلة محمد صلاح 42 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر يطالب بحكام أجانب لكل مبارياته بالدورى السعودي هذا الموسم 48 دقيقة | السعودية
وفاة ناشئ فاركو بعد صراع مع المرض ساعة | الكرة المصرية
مالكو يوفنتوس: لا نية لبيع النادي ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تأهل موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية.. فأل حسن على مصر غاب منذ نسخة 2010 ساعة | منتخب مصر
تقرير: جلاسكو رينجرز حاول ضم إبراهيم عادل ساعة | ميركاتو
تنس - دجوكوفيتش التاريخي يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة ويوسع الفارق مع نادال وفيدرير 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الإثنين 11 سبتمبر - مصر الأولمبي.. وتصفيات يورو 2024 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي