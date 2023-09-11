الرياضية: النصر يطالب بحكام أجانب لكل مبارياته بالدورى السعودي هذا الموسم

ذكرت الرياضية السعودية أن نادي النصر طالب بحكام أجانب لكل مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأوضح تقرير الرياضية أن إدارة نادي النصر قررت الاستعانة بطواقم حكام أجانب لمباريات الفريق كافة، خلال الموسم الجاري، سواء على أرضه أو المواجهات التي يكون ضيفا فيها.

وأفادت أن النادي تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة حتى فترة الدولي المقبلة.

سيلعب النصر حتى منتصف أكتوبر المقبل ضد فرق الرائد وأهلي جدة والطائي وأبها.

على أن ترسل إدارة النصر طلبا آخر في أكتوبر المقبل يتضمن مباريات فريقها أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة والأخدود.

يذكر أن اتحاد جدة لعب الموسم الماضي مبارياته بحكام أجانب.

ويلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم من يطلب ذلك بتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

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