وفاة ناشئ فاركو بعد صراع مع المرض

أعلن نادي فاركو وفاة لاعب فريق الشباب بالنادي البدراوي رقه بعد صراع طويل مع المرض.

وقال محمد ناجح شقيق اللاعب الراحل لـ FilGoal.com: "شقيقي تعرض للمرض منذ شهر مايو الماضي باللوكيميا ثم تأثر القلب في الشهر الأخير إلى أن توفاه الله".

وتابع "صلاة الجنازة ستكون عصر اليوم الإثنين في مسجد شهداء 25 يناير بجوار كوبري العمراوي والدفن في مدافن سيدي جابر".

وتنعي أسرة FilGoal.com الفقيد وتتمنى له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان