بعد تأهل موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية.. فأل حسن لـ مصر غاب منذ نسخة 2010

ضمن منتخب موزمبيق تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في المغرب بسيناريو درامي قاتل.

وفاز منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين على بنين، حيث أتى هدف الفوز في الدقيقة 95 بتوقيع كليسيو بوكي.

موزمبيق أصبح المنتخب الـ 19 الذي يتأهل للبطولة وسيشارك للمرة الخامسة في تاريخه.

ولكن تواجد موزمبيق دائما ما كان يرتبط بفأل حسن لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

خلال مشاركات موزمبيق الأربعة تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية، وقع في ثلاثة منها مع مصر بنفس المجموعة.

وفي المرات الثلاثة التي وقع منتخب موزمبيق مع مصر في المجموعة كان التتويج باللقب من نصيب الفراعنة.

المرة الأولى كانت عام 1986 في مجموعة ضمت كوت ديفوار والسنغال أيضا، والثانية كانت عام 1998 بجانب المغرب وزامبيا.

المرة الأخيرة كانت عام 2010 بجانب بنين ونيجيريا وانتهت النسخ الثلاث بتتويج مصر باللقب، كما انتهت جميع المباريات بين مصر وموزمبيق بفوز الأول بهدفين دون مقابل.

أيعقل 👀 تواجدت موزمبيق مع مصر في نفس المجموعة في 3 نسخ من أصل 4 بكأس الأمم الإفريقية والنهاية كانت بتتويج الفراعنة 🏆🇪🇬 النسخة الحالية بكوت ديفوار ستشهد عودة موزمبيق لأول مرة منذ كأس أمم إفريقيا 2010 😍 نتمنى أن نكون في مجموعة واحدة 😉 pic.twitter.com/y2cYGu0U6U — FilGoal (@FilGoal) September 10, 2023

النسخة المقبلة في كوت ديفوار ستشهد مشاركة موزمبيق للمرة الأولى منذ عام 2010 وهي النسخة الأخيرة التي توج بها منتخب مصر.

فهل سيكون منتخب موزمبيق فأل حسن حال وقوعه مع مصر في المجموعة من جديد؟