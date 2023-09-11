تقرير: جلاسكو رينجرز حاول ضم إبراهيم عادل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

ذكرت تقارير إنجليزية أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز كان قريبا من الانتقال إلى الدوري الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

في يوليو الماضي، لفت إبراهيم عادل الأنظار إليه بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي في النهائي.

وأوضح موقع Team talk الإنجليزي أن جلاسكو رينجرز حاول ضم إبراهيم عادل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم تتم.

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وأضاف التقرير أن تشيلسي وبرايتون يراقبان تطور لاعب بيراميدز الدولي.

بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما، أفاد فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات بأن نادي أندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما".

خلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.

كما حصد الدولي المصري جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات.

وحقق المغرب اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل كل من منتخب مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب منتخب غينيا في مباراة ملحق مع منتخب من آسيا لتحديد المتأهل بينهما.

إبراهيم عادل جلاسكو رينجرز بيراميدز
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