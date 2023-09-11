تنس - دجوكوفيتش التاريخي يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة ويوسع الفارق مع نادال وفيدرير

توج نوفاك دجوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز على دانييل ميدفيديف في المباراة النهائية بثلاث مجموعات دون مقابل.

التتويج كان هو الرابع في تاريخ دجوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة ليعادل رقم نادال كثاني أكثر اللاعبين تتويجا باللقب ويكون على بعد لقب واحد من روجير فيدرير.

ووسع دجوكوفيتش الفارق بينه وبين رافاييل نادال كأكثر المتوجين ببطولات الجراند سلام في التاريخ إلى بطولتين.

وفاز دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقب جراند سلام بينما حقق نادال 22 لقبا، ويأتي من خلفهم فيدرير صاحب الـ 20 لقب.

ودجوكوفيتش حسم المجموعة الأولى ضد ميدفيديف لصالحه بنتيجة 6-3، بينما تم الاحتكام لشوط فاصل في المجموعة الثانية والتي انتهت بفوزه 7-6.

وحسم دجوكوفيتش المباراة بالفوز في المجموعة الثالثة بنفس نتيجة المجموعة الأولى.

وجاءت ألقاب دجوكوفيتش في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة 10 مرات.

- رولان جاروس 3 مرات.

- ويمبلدون 7 مرات.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.