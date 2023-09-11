مواعيد مباريات الإثنين 11 سبتمبر - مصر الأولمبي.. وتصفيات يورو 2024

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال

تستأنف اليوم مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، كما يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية جديدة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر والقنوات الناقلة.

مباريات ودية

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منتخب مصر الأولمبي × روسيا الأولمبي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

غينيا بيساو × سيراليون.. 7:00 مساء.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

أرمينيا × كرواتيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سلوفاكيا × ليختنشتاين.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاتفيا × ويلز.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيسلندا × البوسنة والهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

البرتغال × لوكسمبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصر × الكاميرون.. 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

منتخب مصر الأولمبي مواعيد مباريات الإثنين
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