أحمد علي يعلن اعتزاله: فضلت احترامي لنفسي.. والمدربون يفكرون في أمور غريبة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 02:07

كتب : FilGoal

أحمد علي

أعلن أحمد علي مهاجم حرس الحدود اعتزاله لكرة القدم بصورة نهائية، وذلك في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس.

أحمد علي كامل

النادي : معتزل

وقال علي: "اتخذت قراري باعتزال كرة القدم. أشكر كل من دعمني وكل الأندية التي لعبت لها والجمهور المصري بشكل عام".

وأضاف "إذا أخطأت في حق أحد أتمنى أن يسامحني. وإذا لم أوفق مع أحد الأندية فبالتأكيد كنت أريد أن أحقق شيئا ولكن هكذا كانت الظروف".

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وأوضح "لم أكن أتمنى أن تأتي لحظة الاعتزال. وجدت نفسي بديلا بشكل مفاجئ ولم أتوقع ذلك. وجدت "الموضة" هي الحديث عن العمر، وعندما كثر هذا الكلام فضلت احترامي لنفسي".

وتابع المهاجم "المدربون لا يعاملون بناء على المجهود الآن، في مصر يفكر المدربون في أمور غريبة ويجب أن تفكر الأندية بشأن ذلك. هناك مدربون مُتعِبون للغاية مع اللاعبين، وهناك مدربون لا نعرف ماذا يريدوا أن يفعلوا. إذا لم يوفق المدرب في عدة أندية يجب منح الفرصة لغيره".

واختتم "التعامل مع الأجيال الحالية مختلف عن الماضي. فيما سبق حين كنت ناشئا كان من الممكن أن أغير ملابسي في غرفة مختلفة. الجيل الجديد لا يتحلى بذلك بل يمكن أن يأتي ويجلس مكانك في الغرفة".

وتوقف رصيد أحمد علي في الدوري المصري عند 94 هدفا، حيث كان على بعد 6 أهداف من دخول نادي المائة.

وحقق أحمد علي -37 عاما- لقب الدوري المصري مع نادي الزمالك في 2014-2015، كما فاز بكأس مصر 3 مرات مع نفس الفريق.

وفي موسم 2018-2019 فاز بجائزة هداف الدوري مع وادي دجلة برصيد 18 هدفا.

كما فاز بلقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد مع الهلال في موسم 201-2011.

ولعب أحمد علي لأندية غزل شبين وإنبي وبترول أسيوط والإسماعيلي والهلال السعودي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب وبيراميدز والبنك الأهلي والاتحاد السكندري وأخيرا حرس الحدود.

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