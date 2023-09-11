تصفيات يورو 2024 - اليونان تصارع هولندا على البطاقة الثانية.. وهاتريك ميتروفيتش يهزم ليتوانيا

انتصر منتخب هولندا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 2-1 وأشعل صراع بطاقة المركز الثاني مع اليونان التي ضربت شباك جبل طارق بخماسية ضمن تصفيات يورو 2024.

ويتصدر منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

فيما يأتي خلفه منتخب هولندا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات ويليه اليونان بنفس الرصيد لكن من 5 مباريات.

المنتخب اليوناني يضيف الهدف الخامس في شباك منتخب جبل طارق#تصفيات_أمم_أوروبا #اليونان_جبل_طارق pic.twitter.com/86UYJyS922 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023

وقبل بداية مباريات أوروبا وقف اللاعبون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب الذي شهد وفاة أكثر من 2000 شخص.

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وتقدم منتخب أيرلندا بهدف مبكر عن طريق آدم إيداه في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء.

وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم سجل فوت فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد 10 دقائق من مشاركته في بداية الشوط الثاني.

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المجموعة الخامسة

واصل منتخب ألبانيا تفوقه في التصفيات الجارية وانتصر على بولندا بنتيجة 2-0.

سجل جاسر أساني الهدف الأول في الدقيقة 37.

جاسر أساني يسجل هدفاً من تسديدة قوية في شباك بولندا#تصفيات_أمم_أوروبا #ألبانيا_بولندا pic.twitter.com/VPuqI84YD3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023

وسجل ميريلاند داكو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

الفوز عزز الصدارة الألبانية برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد بولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وانتصر منتخب مولدوفا على جزر الفارو بهدف دون رد ليصبح في المركز الثالث بالتساوي مع التشيك برصيد 8 نقاط.

المجموعة الثامنة

اكتسح منتخب سلوفينيا بنتيجة 4-0 على سان مارينو وحافظ على الصدارة برصيد 13 نقطة.

وفاز منتخب الدنمارك على فنلندا بفضل هدف بيير إيميل هويبيرج في الدقيقة 86.

وارتقى الفايكينج للمركز الثاني برصيد 13 نقطة وخلفه فنلندا برصيد 12 نقطة.

وبنفس رصيد فنلندا يحتل منتخب كازاخستان في المركز الرابع بعد الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 1-0.

المجموعة السابعة

سجل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وصربيا هاتريك في 43 دقيقة في الفوز على ليتوانيا.

أهداف ميتروفيتش جاءت في الدقيقة 21 و32 و42.

وقلص باولاسكاس الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الهاتريك قاد صربيا للفوز والوصول للنقطة العاشرة بفارق الأهداف عن المجر المتصدرة.

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