تصفيات يورو 2024 - اليونان تصارع هولندا على البطاقة الثانية.. وهاتريك ميتروفيتش يهزم ليتوانيا
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:53
كتب : FilGoal
انتصر منتخب هولندا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 2-1 وأشعل صراع بطاقة المركز الثاني مع اليونان التي ضربت شباك جبل طارق بخماسية ضمن تصفيات يورو 2024.
ويتصدر منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.
فيما يأتي خلفه منتخب هولندا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات ويليه اليونان بنفس الرصيد لكن من 5 مباريات.
المنتخب اليوناني يضيف الهدف الخامس في شباك منتخب جبل طارق#تصفيات_أمم_أوروبا #اليونان_جبل_طارق pic.twitter.com/86UYJyS922— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023
وقبل بداية مباريات أوروبا وقف اللاعبون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب الذي شهد وفاة أكثر من 2000 شخص.
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دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا زلزال المغرب 🇲🇦#تصفيات_أمم_أوروبا #ايرلندا_هولندا pic.twitter.com/3cRJwNHP4a— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023
وتقدم منتخب أيرلندا بهدف مبكر عن طريق آدم إيداه في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء.
وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم سجل فوت فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد 10 دقائق من مشاركته في بداية الشوط الثاني.
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فيغورست يسجل الهدف الثاني لهولندا#تصفيات_أمم_أوروبا #ايرلندا_هولندا pic.twitter.com/kwwSNjgakS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023
المجموعة الخامسة
واصل منتخب ألبانيا تفوقه في التصفيات الجارية وانتصر على بولندا بنتيجة 2-0.
سجل جاسر أساني الهدف الأول في الدقيقة 37.
جاسر أساني يسجل هدفاً من تسديدة قوية في شباك بولندا#تصفيات_أمم_أوروبا #ألبانيا_بولندا pic.twitter.com/VPuqI84YD3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023
وسجل ميريلاند داكو الهدف الثاني في الدقيقة 62.
الفوز عزز الصدارة الألبانية برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد بولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.
وانتصر منتخب مولدوفا على جزر الفارو بهدف دون رد ليصبح في المركز الثالث بالتساوي مع التشيك برصيد 8 نقاط.
المجموعة الثامنة
اكتسح منتخب سلوفينيا بنتيجة 4-0 على سان مارينو وحافظ على الصدارة برصيد 13 نقطة.
وفاز منتخب الدنمارك على فنلندا بفضل هدف بيير إيميل هويبيرج في الدقيقة 86.
وارتقى الفايكينج للمركز الثاني برصيد 13 نقطة وخلفه فنلندا برصيد 12 نقطة.
وبنفس رصيد فنلندا يحتل منتخب كازاخستان في المركز الرابع بعد الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 1-0.
المجموعة السابعة
سجل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وصربيا هاتريك في 43 دقيقة في الفوز على ليتوانيا.
أهداف ميتروفيتش جاءت في الدقيقة 21 و32 و42.
وقلص باولاسكاس الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
الهاتريك قاد صربيا للفوز والوصول للنقطة العاشرة بفارق الأهداف عن المجر المتصدرة.
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نجم الهلال السعودي ميتروفيتش يسجل هاتريك لمنتخب بلاده صربيا أمام ليتوانيا في الشوط الأول#تصفيات_أمم_أوروبا #صربيا_ليتوانيا pic.twitter.com/7R7TcJmN9t— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023