تصفيات يورو 2024 - اليونان تصارع هولندا على البطاقة الثانية.. وهاتريك ميتروفيتش يهزم ليتوانيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:53

كتب : FilGoal

هولندا - كودي جاكبو

انتصر منتخب هولندا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 2-1 وأشعل صراع بطاقة المركز الثاني مع اليونان التي ضربت شباك جبل طارق بخماسية ضمن تصفيات يورو 2024.

ويتصدر منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

فيما يأتي خلفه منتخب هولندا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات ويليه اليونان بنفس الرصيد لكن من 5 مباريات.

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وقبل بداية مباريات أوروبا وقف اللاعبون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب الذي شهد وفاة أكثر من 2000 شخص.

وتقدم منتخب أيرلندا بهدف مبكر عن طريق آدم إيداه في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء.

وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم سجل فوت فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد 10 دقائق من مشاركته في بداية الشوط الثاني.

المجموعة الخامسة

واصل منتخب ألبانيا تفوقه في التصفيات الجارية وانتصر على بولندا بنتيجة 2-0.

سجل جاسر أساني الهدف الأول في الدقيقة 37.

وسجل ميريلاند داكو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

الفوز عزز الصدارة الألبانية برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد بولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وانتصر منتخب مولدوفا على جزر الفارو بهدف دون رد ليصبح في المركز الثالث بالتساوي مع التشيك برصيد 8 نقاط.

المجموعة الثامنة

اكتسح منتخب سلوفينيا بنتيجة 4-0 على سان مارينو وحافظ على الصدارة برصيد 13 نقطة.

وفاز منتخب الدنمارك على فنلندا بفضل هدف بيير إيميل هويبيرج في الدقيقة 86.

وارتقى الفايكينج للمركز الثاني برصيد 13 نقطة وخلفه فنلندا برصيد 12 نقطة.

وبنفس رصيد فنلندا يحتل منتخب كازاخستان في المركز الرابع بعد الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 1-0.

المجموعة السابعة

سجل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وصربيا هاتريك في 43 دقيقة في الفوز على ليتوانيا.

أهداف ميتروفيتش جاءت في الدقيقة 21 و32 و42.

وقلص باولاسكاس الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الهاتريك قاد صربيا للفوز والوصول للنقطة العاشرة بفارق الأهداف عن المجر المتصدرة.

كودي جاكبو هولندا تصفيات يورو 2024 ميتروفيتش صربيا اليونان
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