يد - الزمالك لـ في الجول: سنتسلم 5 بطاقات للاعبين بينهم الأحمر وصفقتين جدد.. وهكذا سنحل بقية الأزمة

تحدث حمادة عبد الباري مدير قطاع كرة اليد في الزمالك عن أزمة قيد اللاعبين الجدد والمجددة عقودهم لحين سداد المستحقات للاتحاد واللاعبين أصحاب الشكاوى.

وقال عبد الباري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم تسليم اتحاد اليد شيك بمبلغ 2 مليون جنيه وسيتم استلام 5 بطاقات للاعبي كل من الفريق الأول ومواليد 2004 و2006".

وأضاف "الخماسي المطلوب في الفريق الأول هو أحمد الأحمر وأحمد حسام ومؤمن زكي وأحمد سامح ومحمد بسيوني (مودي)".

وبذلك يتضمن الخماسي أحمد الأحمر وأحمد حسام ومودي من القدامى المجددة عقودهم، وأحمد سامح ومؤمن زكي من الصفقات الجديدة.

وواصل عبد الباري "اتحاد اليد طالب الزمالك بسدد المستحقات الخاصة باللاعبين أصحاب الشكاوى ضد النادي. 5 من هؤلاء اللاعبين جددوا عقودهم بالفعل وسنسوي الأمر معهم".

واختتم "وسيتم التواصل مع اللاعب الأرجنتيني جيمس باركر لتسوية الأمور المالية كما حدث مع المدرب السابق جيرالدا".