انتخابات الزمالك - هشام نصر: العتال صديقي.. ولو تخلى الأبيض عن كرة اليد ماذا سيحدث للمنتخب؟

تحدث هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق والمرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، عن الخطط المستقبلية والمنافسة أمام هاني العتال على نفس المنصب.

وقال نصر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لأول مرة منذ فترة طويلة تسير الانتخابات بهذا الشكل الراقي وهذا يدل على أن نادي الزمالك يتغير. التجربة أثبتت أن العمل الجماعي له نتائج سريعة وتأثير واضح وهذا يحتاج لنظام إداري قوي ومتخصص سواء تواجدنا نحن أو أي شخص يدير النادي".

وأضاف "بعض الأمور بخصوص فريق كرة القدم سيكون فيها إجراءات سريعة، وبعض الأمور ستسير بالتدريج. كل الجماهير تعرف حجم مشاكل الزمالك، ولكن لا توجد مشكلة بلا حل".

وأوضح "لا أريد أن يظن الناس أننا كنا نقدم أوراق الانتخابات اليوم، بل كنا ندرس ملفات النادي ومشاكلها ونضع لها الخطط منذ شهور، ونحاول المساعدة فيما يمكننا حله من الخارج، ونريد إحداث التغيير بسرعة لكي تظهر النتائج".

وعن المنافسة مع هاني العتال قال: "إنه لاعب كرة يد سابق وصديق شخصي لي. نحن نتنافس بشرف وكل منا سيقدم خبراته ورؤيته المستقبلية وفي النهاية الجمعية العمومية ستختار، وأيا يكن الفائز سيخدم الزمالك".

وعن أزمة الزمالك مع اتحاد اليد ومنعه من قيد اللاعبين لحين سداد المستحقات قال: "دور الاتحادات هو خدمة ومساعدة الأندية. دائما ما كان لدينا أندية تواجه مشاكل مع عقود اللاعبين أو سداد الرسوم، ما كنا نبحث عنه في ذلك الوقت هو مساعدة الأندية وليس محاولة ضمان الحق المادي بشكل فوري.. كان من الممكن حل ذلك بقرار عام بتقسيط المديونيات لجميع الأندية، ونادي الزمالك أكبر مورد للاعبي المنتخب المصري".

وتابع "اتحاد اليد يعاقب الزمالك لأجل حاجته للمال؟ من الذي يواجه أزمة مالية؟ لقد تركنا اتحاد اليد وهو أغنى اتحاد في مصر. لقد رحلت لتوي وتركته يملك 120 مليون جنيه. يجب أن تساعد الزمالك، إذا تم إلغاء نشاط اليد في الزمالك ماذا سيحل بمنتخب مصر"؟

واختتم "يجب تحديد الأولويات فيما يخص الإنشاءات لفرع الزمالك الجديد ولدينا رؤية متكاملة في هذا الصدد".

ويتواجد هشام نصر مرشحا على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة حسين لبيب، التي تضم حسام المندوه الحسيني في منصب أمين الصندوق، وأحمد سليمان وهاني برزي وهاني شكري وحسين السيد ومحمد طارق وعمرو أدهم (أعضاء فوق السن)، ورامي نصوحي وأحمد خالد ونيرة الأحمر (أعضاء تحت السن).